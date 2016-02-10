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مؤمن زكريا: قرار متأخر جعلني أهدر فرصة الهدف أمام الزمالك

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مؤمن زكريا: قرار متأخر جعلني أهدر فرصة الهدف أمام الزمالك مؤمن زكريا: قرار متأخر جعلني أهدر فرصة الهدف أمام الزمالك

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي أنه لم يتخذ القرار الصحيح أمام المرمى الزمالك في الفرصة الخطيرة التي أهدرها في مباراة القمة.

الأهلي فاز بمباراة القمة بهدفين دون رد ليبتعد بصدارة الدوري بسبع نقاط كاملة عن الزمالك.

وقال مؤمن زكريا لقناة أون تي في "في العادي لا أفعل هذا أمام المرمى، كان يجب أن ألعبها بقدمي اليسرى أو بوجه القدم الخارجي في الزاوية البعيدة".

وأضاف "بعد أن وقعت على الأرض وضاعت الفرصة سألت نفسي لماذا لم أفعل هذا هو كان قرار متأخر، لم يكن ينبغي أن أستلم الكرة".

مؤمن زكريا سجل 3 أهداف في 4 مباريات أمام الزمالك منذ انتقاله منه إلى غريمه التقليدي في صفقة مثيرة للجدل يناير الماضي.

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