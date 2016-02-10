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أحمد فتحي: أتمنى استمرار زيزو لنهاية الموسم

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أحمد فتحي: أتمنى استمرار زيزو لنهاية الموسم أحمد فتحي: أتمنى استمرار زيزو لنهاية الموسم

أكد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي أنه يتمنى استمرار عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم.

وكان زيزو قاد الأهلي للفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وكان زيزو قد أكد في وقت سابق أن هناك جلسة ستجمعه بإدارة الأهلي يوم الأربعاء لتحديد مصيره بالبقاء حتى نهاية الموسم أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتحدث أحمد فتحي قائلا"أتمنى استمرار زيزو لنهاية الموسم بالطبع".

وأضاف في تصريحاته لقناة "أون تي في" عقب مواجهة الزمالك"زيزو شخصية رائعة ونشعر بالراحة في وجوده".

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