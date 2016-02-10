السودان يعين قائدا جديدا لجيشه وسط اشتداد القتال فى دارفور

أعلنت وزارة الدفاع السودانية الثلاثاء أن الرئيس عمر البشير عين رئيسا جديدا لهيئة أركان القوات المسلحة السودانية فى وقت تشتد المعارك فى منطقة جبل مرة بإقليم دارفور غرب البلاد.

وجاء فى بيان للوزارة أن البشير اصدر قرارا بتعيين "الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوى فى منصب رئيس الأركان المشتركة".

ويخلف عدوى الفريق اول مصطفى عثمان عبيد سالم، الذى تولى ذلك المنصب فى عام 2013. وجرت العادة فى الجيش السودانى أن يظل رئيس هيئة الاركان فى موقعه لمدة اربع سنوات.

وجاء التغيير فى وقت تشدد المعارك بين الجيش الحكومى ومتمردى حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، والتى تقاتل الحكومة منذ عام 2003.

وأدى القتال الذى اندلع فى 15 يناير الماضى فى جبل مرة، إلى فرار عشرات الالاف من منازلهم.

وانتفض متمردون ينتمون لاقليم دارفور ضد حكومة البشير تحت دعاوى تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلق البشير حملة لقمع التمرد، واصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2009 مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية فى الإقليم.

ووفقا لتقديرات الامم المتحدة قتل 300 الف شخص فى نزاع دارفور.

كما يقاتل الجيش السودانى متمردى الحركة الشعبية شمال السودان فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.

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