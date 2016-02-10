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رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير

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رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير
قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء إنه سيجرى تغييرات وزارية على لتعيين تكنوقراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.

وقال فى كلمة بثها التلفزيون وركزت أساسا على التحديات الاقتصادية التى تواجه العراق‭ ‬"أدعو إلى تغيير وزارى جوهرى يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين وأدعو فى هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا فى هذه المرحلة الخطيرة."
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