حازم إمام يتحدث عن: الإقالة واختلاف فني مع ميدو.. وحقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

كشف عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب الدفع بمؤمن زكريا كأساسي أمام الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو: "دفعت بمؤمن زكريا من أجل تغطية جبهات الزمالك وأبطال سلاح المهارات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لم أعتمد على أي خدع أمام الزمالك. وكان لابد من الاعتماد على عدد كبير من لاعبي الأهلي في خط الوسط".

تهنئة ميدو

وعن ميدو قال زيزو: "ميدو أول شخص قدم لي التهنئة عقب المباراة".

وتابع "المباراة كانت رائعة من الجانب السلوكي وكنت أعلم جيدا بصعوبتها وحجم الزمالك بغض النظر عن الظروف الصعبة التي مر بها الفريق الأبيض مؤخرا".

أدوات الأهلي

ووجه زيزو رسالة تهنئة إلى الجماهير ومجلس إدارة الأهلي قائلا: "كل التهنئة إلى الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره".

وأردف "تعاملت مع المباراة بأدوات الأهلي. وكان لدي فرصة لاستثمار الأدوات".

وأتم "الفوز مهم للغاية وبالتأكيد الدوري لم يُحسم رغم فارق النقاط السبع".