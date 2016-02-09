المغات مشروب فعال لزيادة الوزن والسر فى السمسم والزبدة والمكسرات

فوائد المغات لزيادة الوزن

عناصر ومكونات المغات المفيدة فى زيادة الوزن

المغات من المشروبات المصرية الأصيلة، والتى طالما ارتبطت بالولادات وسبوع المواليد الجدد، ولتغذية المرضعة فى فترة النفاس، فحسب النصائح الشعبية كان هذا المشروب الأفضل لإدرار لبن المرضعة ولزيادة الوزن ولزيادة الطاقة والنشاط والتعافى بعد الولادة.>الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أبرزت مجموعة من أفضل مكونات وفوائد المغات كمشروب غنى ودسم لاكتساب الوزن والإمداد بالطاقة والحيوية والتغذية اللازمة للجسم، مشيرة إلى أن له قيمة غذائية عالية، ويحتوى كذلك على نسبة من السعرات الحرارية هائلة، لذلك يستخدم فى زيادة النشاط وكمقوى عام للصحة، وللكبار والصغار.>يحتوى هذا المشروب الساحر على الكثير من الأملاح المعدنية، وحسبما توضح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة فهو يحتوى على نسبة كبيرة من السكريات والألياف المهمة للهضم والجسم والوزن، وكذلك الأحماض الدهنية والسعرات الحرارية العالية أيضا، ومكوناته عبارة عن:

*الحلبة المطحونة: تستخدم فى التسمين وفاتحة للشهية وتحتوى على الفسفور وفيتامين B

>*سمسم: غنى بالدهون المفيدة للجسم ومصدر مهم للكالسيوم

>*سمن بلدى أو زبدة: بها سعرات حرارية عالية.

>*اللبن: غنى بالكالسيوم وفيتامين "د"

>*المكسرات كاللوز والبندق وجوز الهند: مصدر مهم للطاقة والنشاط لاحتوائها على الكثير من الأحماض الدهنية ولها قيمة غذائية عالية.