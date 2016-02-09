محافظ كفرالشيخ يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظة

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بديوان عام المحافظة ، ضم رؤساء الأجهزة الخدمية ورؤساء المراكز والمدن ، لمناقشة وبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظة حيث تم مناقشة خطة وموقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والرى ، والطرق ، والكهرباء ، والغاز .

قال محافظ كفرالشيخ ، أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة ، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً ، والعرض عليه لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة ، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها ، مضيفاً انه سيتم مراجعة الأعمال والمشروعات السابقة للتأكد من صلاحيتها من الناحية الفنية والاجرائية .

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، قائلاً ” أننا حريصون على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع مستوى المرافق ، والتواصل مع المواطنين والحل الفورى لمشاكلهم ميدانياً ”

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن ، ورؤساء القطاعات الخدمية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .