بالصور.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.38 %

اعتمد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بتعليم الغربية بنسبة نجاح 72.38 %.

وأكدت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية انتهت من تصحيح ومراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اعتمادها رسميا من محافظ الغربية وسيتم إعلانها فى المدارس مباشرة.

وأضافت وكيل الوزارة أنه لا يوجد نجاح ورسوب فى التيرم الأول ، والنتيجة النهائية فى التيرم الثانى بشكل إجمالى.

من جانبه أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، من توزيع درجات الفقرة الثانية من سؤال الهندسة ، وتوزيع درجاته على باقى الأسئلة حفاظا على مصلحة الطلاب ، وهو ما أكده الجوهرى سراج رئيس كنترول الإعدادية.

>



>