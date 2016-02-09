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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامجا تدريبيا بدمياط لتوعية الشباب

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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامجا تدريبيا بدمياط لتوعية الشباب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامجا تدريبيا بدمياط لتوعية الشباب
نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدمياط، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم المرحلة الأولى من الخطة القومية، وذلك من خلال برنامج تدريبى بحضور 50 أخصائيا اجتماعيا يمثلون 50 مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية لاستهداف 2000 طالب وطالبة بتوعيتهم وتدريبهم على برنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من المهارات الحياتية من العمل الجماعى والتواصل والتعبير عن الذات وربط ذلك بقضية الإدمان، كما تم التأكيد على دور الصندوق فى العلاج عن طريق الخط الساخن 16023 بالمجان وفى سرية تامة.

وأكد د.إبراهيم عسكر منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بدمياط أن الصندوق يعمل مع الجهات المعنية وهى الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والجمعيات الأهلية، موضحا إنجازات الصندوق فى محافظة دمياط، حيث تم تنفيذ 30 دورة تدريبة بالتعاون مع التربية والتعليم بدمياط باستهداف 1500 طالب وطالبة، وتنفيذ 10 ورش عمل مع أندية الدفاع الاجتماعى بالتضامن باستهداف 100 أسرة، وأيضا تم تنفيذ خطة السيد رئيس الوزراء لمكافحة الإدمان، حيث تم تنفيذ 20 لقاء توعية للعمال بمصانع المنطقة الصناعية ومصانع الغزل وشركة المياه والاتصالات بدمياط، وتنفيذ 5 ورش عمل بالمساجد، والبدء فى تنفيذ 20 دورة تدريبة بالتعاون مع 20 مركز شباب موزعة على مستوى المحافظة باستهداف 600 شاب وفتاة للتوعية بمخاطر المخدرات.

يأتى ذلك تحت رعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء، وفى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف برامج التوعية والتدريب للنشء والشباب لحمايتهم من مخاطر الإدمان والتعاطى.

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