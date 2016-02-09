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محافظ جنوب سيناء يفتتح مؤتمر علم الأدوية التطبيقى بشرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يفتتح مؤتمر علم الأدوية التطبيقى بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يفتتح مؤتمر علم الأدوية التطبيقى بشرم الشيخ
ألقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلمة الافتتاح بمؤتمر "علم الأدوية التطبيقى للممارسة الصيدلانية والإكلينيكية" المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 9 إلى 12 فبراير الحالى، والذى نظمه قسم الفارماكولوجى (علم الأدوية) بالتعاون مع أقسام الفارماكولوجى بكلية الصيدلة والطب البيطرى بجامعة قناة السويس تحت شعار "بصمات علم الأدوية فى الطب" تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

رحب فودة بالحضور، مؤكدا على أن صناعة الدواء من الصناعات الإستراتيجية الهامة لما تمثله من أهمية قصوى للإنسان فى كل مكان ولما للدواء من أثر رئيسى ومباشر فى رفع المعاناة والآلام التى تسببها الأمراض المختلفة والتى تعتبر من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة فى وقتنا الحالى خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها هذه الصناعة.

وختم المحافظ كلمته بشكر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس لتنظيمه هذا المؤتمر الهام والحرص على إقامته فى شرم الشيخ وتمنى أن يحقق المؤتمر أقصى استفادة للإنسان من خلال صناعة الدواء.
>اللواء خالد فودة (1)

اللواء خالد فودة (2)
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