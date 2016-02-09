محافظ الوادى الجديد يخصص أراضى لإنشاء 32 مدرسة بالمحافظة

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح إنشاء 32 مدرسة جديدة بالمناطق المحرومة بمراكز المحافظة الخمسة، طبقا للاحتياجات فى إطار استكمال البنية التحتية للقطاع التعليمى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك أثناء مناقشة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى عقد بمقر الديوان العام بحضور مديرى العموم ورؤساء المراكز لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المحلية للعام الحالى، ومناقشة أهم المشكلات التى يعانى منها المواطنون حيث وجه عشماوى بتحديد 32 موقعا جديدا لتركيب ماكينات للصرف الآلى لمنع تكدس المواطنين عند صرف الرواتب، وذلك بجوار المصالح الحكومية والمديريات المختلفة بالمراكز.

كما صرح اللواء محمود عشماوى أنه يجرى حاليا العمل لمعاينة ورفع الإحداثيات لتركيب 75 برجا لشبكة المحمول للمناطق التى لا تغطيها الشبكة.

وأوضح عشماوى أنه التقى مجموعة من المهندسين المشرفين على المشروع والذى تبلغ تكلفته أكثر من 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توصيل شبكات المحمول للمناطق المحرومة بالفرافرة وباريس والخارجة وطريق بغداد - الأقصر ومناطق درب الأربعين حتى آبار الشب، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية والاستثمار فى هذه المناطق.