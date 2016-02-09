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زيزو: الأهلي يحسم استمراري من عدمه الأربعاء

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زيزو: الأهلي يحسم استمراري من عدمه الأربعاء زيزو: الأهلي يحسم استمراري من عدمه الأربعاء

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي أن إدارة ناديه سوف تحسم اسم المدرب الجديد للفريق يوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في دربي الكرة المصرية الذي أقيم يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

ويتولى زيزو مهمة الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب السابق جوزيه بيسيرو إلى بورتو البرتغالي.

وتحدث زيزو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا:"ستكون هناك جلسة يوم الأربعاء لتحديد هوية المدير الفني وهل سوف أستمر في منصبي لنهاية الموسم أم لا".

وأتم"كل شيء سيكون واضحا بعد جلسة الغد".

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