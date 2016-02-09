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مرتضى منصور: الأهلي لعب برجولة ولذلك انتصر

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مرتضى منصور: الأهلي لعب برجولة ولذلك انتصر مرتضى منصور: الأهلي لعب برجولة ولذلك انتصر

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن فريق الأهلي استحق الفوز على ناديه بمباراة قمة الكرة المصرية يوم الثلاثاء.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نايل سبورت عقب اللقاء: "فريق الأهلي لعب برجولة ولذلك انتصروا".

وأضاف "لقد تمت إقالة عامل غرف خلع ملابس الزمالك الذي قام برش المياة لدى دخوله الملعب، فنحن لا نعتمد على هذه الأشياء".

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