القبائل العربية بالاسكندرية تنظم سلاسل بشرية للمطالبة برحيل مرسى

نظمت القبائل العربية بالاسكندرية مساء اليوم الاربعاء سلاسل بشرية على طريق الكورنيش بمنطقة محطة الرمل، مطالبين رحيل الرئيس محمد مرسى، ورددو “ارحل يعنى امشى” ، “يوم 30 يونيو هيكون أخر يوم” ، ”ارحل يا مرسى يا عميل الامريكان”.

كما رفعو صور الرئيس مرسى وكروت حمراء تاكيد علة انتهاء حكمه يوم 30 يونيو .

وقد قام مئات النشطاء السياسين بترديد هتافات مناهضة لمكتب الارشاد ولمرسى اثناء مشاهدة خطاب الرئيس بحديقة الخالدين حيث قامت حركة تمرد بعرض الخطاب عن طريق شاشات عرض داخل الحديقة .

وعلى جانب اخر تظاهر مؤيدو الرئيس محمد مرسى بميدان محطة مصر تاكيدا على شرعيته .