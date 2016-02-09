6 ملامح انتصار الأهلي بالدربي على الزمالك

نجح الأهلي من جديد في تحقيق الفوز على الزمالك بنفس نتيجة أخر مباراة بينهما بهدفين نظيفين في مسابقة الدوري المصري يوم الثلاثاء.

مباراة جيدة قدمها الشياطين الحمر استحقوا عليها الانتصار في مقابل مباراة ضعيفة تميل للمتوسطة قدمها الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

1 - دفاع الأهلي

نجح دفاع الأهلي في السيطرة على أغلب فرص الزمالك التي كان يحاول لاعبو الأبيض خلقها وبشكل كبير قدموا مباراة ممتازة إذ لم يهدد مرمى شريف إكرامي سوى مرتين فقط واحدة منهما على المرمى.

الأهلي واصل للمباراة الرابعة على التوالي خروجه بشباك نظيفة وهو ما يعكس الأداء الدفاعي الرائع للفريق تحت قيادة زيزو.

2 - ثلاثي وسط الزمالك

قرر ميدو اللعب بثلاثي في خط الوسط ليعيد الزمالك للخطة التي اعتاد اللعب بها في الموسم الماضي تحت قيادة فيريرا، غياب طارق حامد عوضه بإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف وأحمد توفيق الذي مال للناحية اليمنى لمساعدة عمر جابر أمام رمضان صبحي.

لكن إبراهيم عبد الخالق ظهر تائها وكان سبب أزمات كثيرة للزمالك في وسط الملعب ودور أحمد توفيق الدفاعي مع عمر جابر أثر هجوميا على هذه الجبهة أما معروف فكان الوحيد الذي قدم مباراة طيبة بينهم.

3 - كهربا؟؟

التوظيف الطبيعي لكهربا كان اللعب على الجبهة اليمنى أمام أحمد فتحي لكنه ميدو منحه دورا حرا مع أيمن حفني أيضا لتختلط الأمور وفشلا في إرباك دفاع الأهلي بل أن الجبهة اليمنى للشياطين الحمر كانت الأخطر طوال المباراة تقريبا.

كهربا أيضا فشل في الظهور مراوغاته في وسط الملعب لم تؤثر على الشكل الهجومي للأهلي كما أيمن حفني اختفى أيضا ليصبح باسم مرسي تائها كعادته في المباريات الأخيرة.

4 - مؤمن زكريا

قرار زيزو بالدفع بمؤمن زكريا كان ذكيا على المستوى الفني والنفسي، اللاعب يشعر أنه يجيد أمام الزمالك بالتالي لعب بثقة أكثر من المباريات الماضية على الرغم من أنها تعد أسهل نوعا ما من مباراة القمة، على الرغم من إنه أهدر أسهل فرص الشوط الأول لكنه بشكل عام كان مزعجا لدفاع الزمالك.

5 - جندي مجهول

ربما ارتبط لقب الجندي المجهول بطريقة تقليدية للاعب الوسط المدافع لكن ربما أكثر من يستحقه في الأهلي هو الظهير الأيسر صبري رحيل الذي يقدم مباريات رائعة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة آخرها القمة أمام ناديه السابق الزمالك.

رحيل على الناحية الدفاعية خاصة نجح في التصدي لهجمات الزمالك على الرغم من إنه لعب وحده في بعض فترات المباراة أمام حازم إمام ومصطفى فتحي معا.

6 - رمضان صبحي

قدم رمضان صبحي لاعب الأهلي مباراة جيدة جدا أمام الزمالك فعلى الرغم من تضييق المساحات عليه من قبل الزمالك الذي خصص لاعبين للضغط عليه بمجرد امتلاكه للكرة لكنه نجح في صنع الخطورة بالإضافة لصناعته لهدف عمرو جمال.

على الناحية الدفاعية أيضا أفسد أكثر من هجمة للزمالك وساعد فريقه بالارتداد للخلف، بشكل عام ربما المباريات الأخيرة القوية للأهلي تعكس مدى النضج الذي وصل إليه اللاعب الشاب.