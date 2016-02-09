بالفيديو - شابي يهدر وفيريرا ' ينفعل ' في وداع السد القطري لدوري أبطال أسيا

خسر البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد القطري في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أسيا بركلات الترجيح أمام الجزيرة الإماراتي بركلات الترجيح.

وأهدر شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق الركلة الأولى للسد. قبل أن تنتهي ركلات الترجيح لصالح الجزيرة 5-4.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح حمزة الصنهاجي التسجيل للسد في الدقيقة 22 وتعادل كوين جونز للفريق الإماراتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل علي المبخوت مهاجم الجزيرة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 66، فيما تعادل حمزة الصنهاجي الهدف الثاني له والثاني للفريق القطري.

وحاول جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق السيطرة على منتصف الملعب في الشوط الثاني بإشراك لاعبي الوسط جاسر مدني وخلفان خلفان في الدقيقتين 46،50 بالترتيب، ثم أشرك مشعل القاسم على حساب البديل جاسر مدني في الدقيقة 88.

وانتهت الـ90 دقيقة بنتيجة التعادل لتذهب المباراة للوقت الإضافي والتي انفعل فيها فيريرا بعدما أضاع خلفان إبراهيم ركلة جزاء في لاشوط الإضافي الأول.

شاهد إنفعال فيريرا

واحتكم اللقاء لركلات الترجيح التي أضاع فيها كلاً من شابي هيرنانديز واللاعب الإيراني مورتيزا بوراليجني و حمزة الصنهاجي لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة 5-4.

وبتلك النتيجة صعد الفريق الإمارتي لدور المجموعات وودع فيريرا دوري أبطال أسيا هذا الموسم من الأدوار التأهيلية.

وتعد خسارة جوزفالدو اليوم الرابعة بعدما تولى البرتغالي مسؤولية التدريب منذ شهر ديسمبر الماضي، وتعادل في مباراتين وفاز في مثلهما.