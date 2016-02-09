صالح جمعة: أمر واحد أحتاجه لمواصلة التألق.. ولا ينقصنا شيئا للفوز بالدوري

تحدث محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للنادي الأهلي عن سبب اعتماد فريقه على الهجمات المرتدة أمام الزمالك وقرار الدفع بماليك إيفونا أساسيا منذ بداية اللقاء.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في دربي الكرة المصرية الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في إطار الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث عظيمة عقب نهاية المباراة قائلا:"سعيد جدا للفوز على الزمالك وأحب أن أوجه الشكر لإيفونا وعمرو جمال".

وأكمل"كنا واثقين للغاية في إيفونا رغم ابتعاده عن الملاعب الفترة الأخيرة للإصابة".

وعن سبب اعتماد الأهلي على المرتدات تحدث عظيمة"كنا نعرف أن الزمالك سيعتمد على أسلوب الهجوم الضاغط لذلك قررنا اللجوء للمرتدات".

وأردف"وذلك الأمر نجحنا في استغلاله في هدف عمرو جمال الثاني".

وتابع"هذا الانتصار يقربنا من لقب الدوري ولكن مازال المشوار طويلا في الدور الثاني للدوري".

وأتم"لكن فارق السبع نقاط أمر هام للغاية وكان مطلوب جدا".