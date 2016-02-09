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أحمد سعيد: الإبقاء على زيزو هو القرار الأنسب للأهلي من وجهة نظري

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أحمد سعيد: الإبقاء على زيزو هو القرار الأنسب للأهلي من وجهة نظري أحمد سعيد: الإبقاء على زيزو هو القرار الأنسب للأهلي من وجهة نظري

يرى أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعيين أن قرار الإبقاء على عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" في منصبه كمدير فني للفريق هو الأنسب.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

فوز هو الرابع على التوالي للأهلي تحت قيادة زيزو.

وقال أحمد سعيد عن زيزو: "من وجهة نظري، الإبقاء على زيزو كمدير فني حاليا هو الأنسب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النيل للرياضة "مدرب أجنبي في ذلك الوقت معناها تغيير في الأفكار وتغيير في التشكيل وغير ذلك. ونحن الآن في وسط الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "لذلك أرى الأنسب هو بقاء زيزو ولكن في النهاية سيتخذ القرار بالإجماع من قبل مجلس إدارة الأهلي يوم الأربعاء".

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