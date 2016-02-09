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حازم إمام: إقالة الجهاز الفني «أمر طبيعي».. وأسف لجمهور الزمالك

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حازم إمام: إقالة الجهاز الفني «أمر طبيعي».. وأسف لجمهور الزمالك حازم إمام: إقالة الجهاز الفني «أمر طبيعي».. وأسف لجمهور الزمالك

قال حازم إمام، مدير الكرة بالزمالك، إن إقالته هو والمدير الفني للنادي أحمد حسام ميدو، هو أمر طبيعي عقب الأداء السئ للفريق، في مباراة القمة 111.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة 2، أنه ليس حزينًا بسبب النتيجة، بل بسبب الأداء السئ الذي لم يكن متوقعًا، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، ومعتذرا للجمهور عن الأداء.

وأبدي إمام، استئيائه بسبب تكهنات استقالته من قبل بعض المواقع قبل مباراة القمة، مؤكدا عدم ندمه على خوض تلك التجربة مع فريقه الذي لعب له قبل توليه إدارة الكرة.

وكان الفريق الأبيض، قد خسر، اليوم الثلاثاء، أمام النادي الأهلي، بهدفين نظيفين، في مباراة القمة 111 بالدوري المصري.

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