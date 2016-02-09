أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على إمام مسجد قبل سفره متهم فى عدة قضايا بالمنيا

Google+ Print
القبض على إمام مسجد قبل سفره متهم فى عدة قضايا بالمنيا القبض على إمام مسجد قبل سفره متهم فى عدة قضايا بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على إمام وخطيب مسجد تابع لمديرية الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده على محطة سكة حديد دير مواس قبل السفر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد ورود معلومات إلى الملازم أول عمرو عبد التواب والملازم حسام العرينى الضابطين بوحدة مباحث مركز دير مواس تفيد تواجد "محمد . ص"، 46 عاما، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا من بندر ديرمواس والمحكوم عليه فى العديد من القضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أخرى بمحطة سكة حديد دير مواس لاعتزامه السفر.

وعلى الفور انتقل الضابطان وتمكنا من ضبطه وتبين أنه مطلوب فى العديد من القضايا منها القضية رقم 144 /119 /2015 جنايات عسكرية أسيوط، اقتحام الشباب والرياضة، بالسجن المؤبد، واقتحام مكتب تموين ديرمواس بالسجن المؤبد، وغيرها من القضايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365