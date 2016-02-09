القبض على إمام مسجد قبل سفره متهم فى عدة قضايا بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على إمام وخطيب مسجد تابع لمديرية الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده على محطة سكة حديد دير مواس قبل السفر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد ورود معلومات إلى الملازم أول عمرو عبد التواب والملازم حسام العرينى الضابطين بوحدة مباحث مركز دير مواس تفيد تواجد "محمد . ص"، 46 عاما، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا من بندر ديرمواس والمحكوم عليه فى العديد من القضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أخرى بمحطة سكة حديد دير مواس لاعتزامه السفر.

وعلى الفور انتقل الضابطان وتمكنا من ضبطه وتبين أنه مطلوب فى العديد من القضايا منها القضية رقم 144 /119 /2015 جنايات عسكرية أسيوط، اقتحام الشباب والرياضة، بالسجن المؤبد، واقتحام مكتب تموين ديرمواس بالسجن المؤبد، وغيرها من القضايا.