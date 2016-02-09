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مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة بحثا عن منفذ عملية طعن

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مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة بحثا عن منفذ عملية طعن مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة بحثا عن منفذ عملية طعن

>شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات لقرية نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بحجة البحث عن منفذ عملية الطعن فى مستوطنة "نفيه دانيال" المجاورة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل لقرية نحالين ومنعت الدخول والخروج منها، فيما إندلعت مواجهات بين شبان القرية الذين تظاهروا ضد عملية الاقتحاح وقوات الاحتلال ،التى أطلقت الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ولم يعلن عن عدد الإصابات بعد.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة تمشيط واسعة فى محيط قرى غرب يبت لحم ، فيما تحولت قرية نحالين إلى ثكنة عسكرية وداهمت منازل المواطنين مما ينذر بليلة طويلة من المواجهات بين الاهالى وقوات الاحتلال.
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