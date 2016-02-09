“أحمد موسى” : “إكرامي” مكنش لاقي كورة يُصدها .. و ” ميدو” صعبان عليا

علق الإعلامي أحمد موسى، عقب فوز االإهلى على الزمالك بهدفين مقابل لاشىء ليتسع الفارق بينه وبين الزمالك إلى سبع نقاط، وذلك فى مباراة القمة التى أقيمت على ستاد برج العرب.

وأضاف «موسى»، فى برنامجه «على مسؤليتى»، عبر فضائية «صدى البلد »، قائلًا «مبروك يا أهلاوية، مباراة محترمة وأخلاق رياضية على أرض الملعب، ومعلش يازمالك، إحنا بردوا الأهلي .. وشريف إكرامي مكنش لاقى كورة يصدها، والزمالك اليوم كان فى أسوء حالته ولم يكن لديه خطة يلاعب بها المباراة أمام الأهلي القومي، شيكابلا كان فين، حازم إمام كان كويس شوية، الأهلاوية رجالة انهاردة».

> وتابع: «ميدو كان صعبانة عليا، والمبارة كانت تقيلة على الزمالك»، مؤكدًا أن الأهلي نادي البطولات واستطاع الفوز بالمبارة.