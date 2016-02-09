أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جناح أرسنال منبهر بالنني

Google+ Print
جناح أرسنال منبهر بالنني جناح أرسنال منبهر بالنني

يشعر كريس ويلوك جناح أرسنال الشاب بالانبهار من إمكانيات زميله محمد النني لاعب وسط الفريق.

وأتم النني انتقاله لأرسنال في منتصف يناير الماضي لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط.

وقال ويلوك في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ستار يوم الثلاثاء: "لقد انبهرت كثيرا مما رأيته من النني".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما "النني لاعب ممتاز ويستطيع إفساد هجمات المنافسين فضلا عن صلابته في منتصف الملعب".

تدرب ويلوك مع الفريق الأول أكثر من مرة ويتمنى نيل ثقة أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال من أجل إشراكه في المباريات.

فاطمة وراء غياب النني عن مباراة بورنموث؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع