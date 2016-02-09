جناح أرسنال منبهر بالنني

يشعر كريس ويلوك جناح أرسنال الشاب بالانبهار من إمكانيات زميله محمد النني لاعب وسط الفريق.

وأتم النني انتقاله لأرسنال في منتصف يناير الماضي لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط.

وقال ويلوك في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ستار يوم الثلاثاء: "لقد انبهرت كثيرا مما رأيته من النني".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما "النني لاعب ممتاز ويستطيع إفساد هجمات المنافسين فضلا عن صلابته في منتصف الملعب".

تدرب ويلوك مع الفريق الأول أكثر من مرة ويتمنى نيل ثقة أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال من أجل إشراكه في المباريات.

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