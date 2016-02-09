إصابة المئات في مواجهات بين الشرطة والباعة الجائلين بـ”هونغ كونغ”

جرح عشرات الأشخاص في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حين أطلقت الشرطة رصاصاً تحذيرياً، بعد أعمال عنف خلال محاولة تفريق باعة جوالين في أسوأ حوادث تشهدها هذه المنطقة، منذ تظاهرات 2014 المطالبة بالديموقراطية.

وقالت الشرطة إن “حوالي تسعين شرطياً جرحوا خصوصاً بقطع الزجاج المهشم مثل عشرات المتظاهرين في هذه الحوادث التي اندلعت صباح اليوم، بينما يحتفل سكان هذه المستعمرة البريطانية السابقة برأس السنة القمرية الصينية”.

وأظهرت لقطات للتلفزيون أشخاصاً يقومون بانتزاع حجارة الأرصفة ويتقدمون باتجاه رجال الشرطة، مزودين بدروع أعدوها أو يحرقون قمامة في وسط الشارع.

ويظهر شرطي يقوم بتوجيه سلاحه إلى المحتجين الذين كانوا يقومون برشق الشرطة بقطع الآجر والقوارير وقطع خشبية.

ووقعت الصدامات في حي مونكوك المكتظ بالسكان في الجزء القاري من هونغ كونغ.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن “الشرطة أطلقت عيارين تحذيريين في الهواء على الأقل. وهذا الحادث نادر في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي”.

واندلعت الاضطرابات عندما حاولت الشرطة طرد الباعة الذين لا يحظون بتراخيص ويعرضون بضائع متنوعة بينها أطعمة.

وحاول المتظاهرون وبينهم أعضاء في التيار الذي يوصف بـ”المحلي” الذي ينشط ضد نفوذ بكين في هونغ كونغ ويطالب أحياناً باستقلال المستعمرة البريطانية السابقة، الدفاع عن الباعة مؤكدين أنهم يشاركون في الاجواء الاحتفالية بمناسبة رأس السنة