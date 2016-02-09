صور: "ديكورات" جذابة في مساحات الترفيه بمنازل بيونسيه

خصّصت النجمة الأمريكية الشهيرة بيونسيه Beyonce وزوجها المطرب العالمي جاي زي Jay Z، مساحات للترفيه في كل من ممتلكاتهما غير المنقولة.

"سيدتي. نت" يجول بالصور، على صالات الترفيه، في منازل الثنائي الشهير، ويكشف الآتي:

- في منزل الثنائي الواقع في مدينة "نيو أورليانز"، تبدو غرفة الموسيقى رائقة في "ديكوراتها"، وتشهد على حضور آلات موسيقية مختلفة. هناك، يبرز الأزرق على السقف المشغول بإتقان، ويغلف اللون الأصفر "الباستيل" الجدران المزدانة بالمصابيح الجانبية، فيما تتلوّن قطعة السجاد بالأحمر الذي يضفي لمسة فخمة في الأرجاء.

كانت بيونسيه اختارت أثاثاً أبيض اللون، للحفاظ على وحدة التصميم في المساحة.

- في منزل الثنائي الواقع في "كيلوا" بــ"هاواي"، خصّص الثنائي غرفة في الطبقة الأرضية لتستضيف صالة السينما. تتصدّر الأخيرة شاشة عملاقة، كما تضمّ عدداً من المقاعد المريحة المغطّاة بالجلد البنيّ، والموزّعة على صفّين.

إشارة إلى أن المقاعد في كلّ صفّ تلائم حركة الجسم، وتؤمّن الراحة المطلوبة لشاغلها، فيما تكتسي الأرضيّة بــ"الموكيت" البيج العازل للصوت.

-في منزل الثنائي الواقع في مدينة "هامبتون" الأمريكيّة، تبرز غرفة الـ"سبا" المجهزة بوسائل الراحة كافة. هناك، تلعب الإضاءة دور البطولة. وفي العنوان عينه، ثمة صالة لممارسة لعبة "البولينغ"، مع حضور اللون البرتقالي على الأريكة المثبتة على الجدار الجانبي.

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