تركيا تستدعي السفير الأمريكي رفضًا لتصريحات «البنتاجون» حول أكراد سوريا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الأمريكي بعد تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” حول أكراد سوريا.

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية، بتمكن قوات كردية في شمال الأراضي السورية من الحصول على أسلحة وذخيرة أمريكية بعد أن ألقتها الطائرات الأمريكية من الجو لدعم فصائل بالمعارضة السورية المسلحة الأحد الماضي.

وأكد بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الخميس، أن قوات كردية في سوريا تمكنت على الأرجح من الاستحواذ على بعض الذخائر والعتاد الذي ألقته الولايات المتحدة، وأضاف: “ما أفهمه هو أن الأسلحة كانت خصيصا لجماعات عربية سورية وكانت هناك جماعات أخرى، ومن المرجح أنها قوات كردية هي من تمكنت من الاستحواذ على الأسلحة”.