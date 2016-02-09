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مصر تحصد المركز الأول عالميا فى مسابقة تلاوة وحفظ القرآن الكريم بماليزيا

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مصر تحصد المركز الأول عالميا فى مسابقة تلاوة وحفظ القرآن الكريم بماليزيا مصر تحصد المركز الأول عالميا فى مسابقة تلاوة وحفظ القرآن الكريم بماليزيا
فازت بالمركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة حفظة وتلاوة القرآن الكريم والمقامة فى دولة ماليزيا بمشاركة عربية وإسلامية واسعة.

وتوجت مصر رسميا بهذا المركز بعد تفوق المتسابق المصرى عبدالرحيم راضى على جميع المتسابقين ضمن جولات المسابقة والتى خرج منها الدول العربية بشكل عام ما عدا مصر، التى استطاعت أن تحصد المركز الأول على يد ابن محافظة سوهاج الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر.

ويأتى فوز عبدالرحيم راضى بعد المشاركة الفعالة والمنافسة التى مر بها داخل مصر لتصفية مرشح للدولة ومن ثم جاء ترشيح مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف له بشكل رسمى ليمثل مصر فى هذه المسابقة.

المتسابق-المصرى-عبدالرحيم-راضى-فى-مسابقه-القران-الكريم-(1)

المتسابق-المصرى-عبدالرحيم-راضى-فى-مسابقه-القران-الكريم-(2)
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