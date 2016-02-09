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5 استخدامات للملح في تدبير المنزل

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الثلاثاء 09-02-2016 18:21

بالإضافة إلى دور الملح الفعال في تعديل نكهة الأطعمة، يفيد استعماله أيضاً كغسول مطهّر للفم ومزيل للبقع الصعبة، كما يساهم في التنظيف والتعقيم، وفق الآتي:

1. عند حصول حادث متمثّل في سقوط حبات البيض على الأرض، يُستحسن رشّ القليل من الملح على بقعة البيض الأرضية، وتركها لمدة 15 ساعة، ما يسهّل تنظيف البقعة في ما بعد.
2. ان رش القليل من الملح على النيران الناجمة من الشواء، يساعد على إخماد الدخان.
3. يبدو الملح فعالاً في التعقيم. في هذا الإطار، يُضاف القليل من الملح إلى نصف كوب من الليمون الحامض، من ثم تبلل قطعة من القماش بالخليط المذكور. تطهّر ألواح تقطيع اللحم أو الخضراوات، بواسطة قطعة القماش المذكورة.
4. لاستعادة لمعان الأواني الفضة، ينصح بدعكها بالملح.
5. تمسي اسفنجة الجلي معقمة، عند غليها مع الماء لمدّة 3 دقائق، من ثم نقعها لليلة في وعاء مليء بالماء المملح، فغسلها بالماء البارد في اليوم التالي.

 

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