مارسيال: إيفرا جعلني أنضم ليونايتد والظاهرة رونالدو مثلي الأعلى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ15 مباراة.

فيما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 31 نقطة بعد خوضه نفس العدد من المباريات أيضا.

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تفاصيل اللقاء

انتهت

88) هجمة مرتدة للأهلي عن طريق رمضان الذي مرر الكرة لعمرو جمال والأخير سددها قوية في أعلى الشباك.

84) عرضية متقنة من شيكا حولها باسم برأسه لكن بعيدة فوق المرمى.

80) أولى إنذارات اللقاء من نصيب حمادة طلبة بعد التدخل العنيف على قدم عمرو جمال.

73) "كوبري" من عبد الله السعيد لأحمد توفيق تلتها تمريرة رائعة لإيفونا الذي انطلق بالكرة لمرمى الشناوي ثم سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.

65) تمريرة خادعة من غالي مرت خلف دفاع الزمالك ووصلت لمؤمن الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة عرضية لإيفونا أمام المرمى لكن شتتها دفاع الزمالك قبل أن تصل للجابوني.

56) إنطلاقة سريعة من إيفونا من منتصف الملعب ثم مراوغة رائعة لعلي جبر وديويدار ثم سدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

انطلاق الشوط الثاني

43) تمريرة رائعة من إيفونا لمؤمن المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير تأخر في تسديد الكرة ليتدخل معروف ويخرج الكرة لركنية.

- الأخطاء الأهلي 6-6 الزمالك.

30) تسديدة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت في حائط الصد وتحولت لركنية.

27) تسديدة قوية من مؤمن امسكها الشناوي بثبات.

23) تمريرات عديدة بين لاعبي الأهلى واستحواذ تام للكرة في منتصف المعلب أعقبه تسديدة قوية مرت فوق العارضة.

19) تسديدة صاروخية من مسافة بعيد بقدم فتحي، أبعدها الشناوي لركلة ركنية.

15) كرة ساقطة من السعيد تسلمها صبري داخل منطقة الجزاء، لكن الظهير الأيسر للحمر سدد الكرة بشكل غريب بعيدا عن المرمى ومنطقة الجزاء.

- الأخطاء الأهلي 2-3 الزمالك.

10) مرور رائع من مؤمن من منتصف الملعب بالكرة وسدد الكرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

8) فاصل مهاري رائع من حمادي طلبة في الجبهة اليسرى ثم أرسل الكرة بعرضية أرضية شتتها دفاع الأهلي.

5) أولى هجمات اللقاء من نصيب معروف يوسف الذي سدد الكرة بقوة من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

انطلاق المباراة

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تغريدات المشاهير

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6:00 - تعرف على تشكيل الأهلي

5:45 - وصول حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب

5:37 - وصول حافلة الزمالك إلى ملعب برج العرب.

5:35 - أمطار غزيرة تسقط حاليا في مدينة برج العرب قبل المباراة بأقل من ساعة ونصف.

5:25 - تحرك أتوبيس الزمالك متوجها إلى ملعب برج العرب

5:20 - هيئة استاد برج العرب نعت المعلق الراحل محمود بكر على شاشة الاستاد.

5:15 - سهل شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي عملية دخول ناشئين النادي الذين سيتواجدوا في مباراة القمة لجمع الكرات من أرض الملعب.

واعترض الأمن على مرور الاوتوييس الخاص بهم بسبب عدم وجود كشف بأسمائهم.

وتحدث شمس مع القيادات الأمنية، وسمحوا بمرور الاوتوبيس وإنهاء الازمة.

5:10 - وصول طاقم التحكيم المجري بقيادة فيكتور كاساي (تعرف عليه أكثر من هنا) لملعب برج العرب.

5:05 - منعت الجهات الأمنية في برج العرب الصحفيين من الدخول للملعب بداعي عدم وجود كشوفات بأسمائهم.

وكان عامر حسين قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أن الجهات الأمنية بالإسكندرية تسلمت بطاقات التعريف الخاصة بالصحفيين (طالع التفاصيل).

5:00 - تحركت حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب قبل المباراة بساعتين وذلك بناء على طلب من المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حتى يدخل اللاعبون في أجواء اللقاء سريعا.

4:40 - قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" تأجيل كشف المنشطات لبداية الدور الثاني وعدم إجرائه عقب المباراة نظرا للظروف الأمنية التي تحيط بالمباراة والاتفاق مع اتحاد الكرة على ذلك الأمر.

4:30- إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات الأمنية في محيط ملعب برج العرب.

تعرف على قائمة الأهلي

تعرف على قائمة الزمالك