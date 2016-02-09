كابيلو: رونالدو سيستمر 3 أعوام على القمة

أكد فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد السابق أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لازال أمامه 3 سنوات على الأقل للتواجد بين كبار اللعبة وأشار إلى أنه ليس من السهل إيجاد هداف مثله.

وسجل رونالدو هذا الموسم 19 هدفا في 23 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم أقل من لويس سواريز مهاجم برشلونة بهدف وحيد.

وصرح كابيللو لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية قائلا:"رونالدو لازال أمامه 3 أعوام أخرى على قمة كرة القدم، هو سوف يزداد خبرة".

وتابع المدرب الإيطالي"هو يهتم بنفسه كثيرا ويمكنه أن يستمر في اللعب حتى سن الـ34 بكل سهولة، ليس من السهل أن تجد هداف مثله".

ودرب فابيو كابيللو ريال مدريد مرتين وحصل خلالهما على لقب الدوري الإسباني الأولى في موسم 1996-1997 والثانية في موسم 2006-2007.