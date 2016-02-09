تقرير- تسريبات عقد دي خيا الضم مع ريال مدريد

انتشرت عدد من التقارير في إنجلترا توضح قيمة الأجر السنوي الذي كان سيتلقاه ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في حالة إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان دي خيا على وشك الرحيل إلى النادي الملكي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الصفقة لم تتم بسبب أخطاء في الوثائق المطلوبة لإتمام الصفقة ليستمر الحارس مع الشياطين الحمر.

وحسب الوثائق التي نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية عن موقع "Football Leaks" فإن الحارس الدولي الإسباني كان سيحصل على عقد قيمته 11.8 مليون يورو في الموسم الواحد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو من عام 2021.

وكان من المفترض أن يحصل دي خيا على مبلغ إضافي قيمته 10.9 مليون يورو فور توقيعه العقد على أن يتم دفع ذلك المبلغ خلال يناير من عام 2016 وإضافة مبلغ 6000 يورو كراتب شهري.

وفي المجمل يصبح المبلغ الذي كان سيحصل عليه دي خيا مع ريال مدريد 66.7 مليون جنيه إسترليني مقابل 6 مواسم.

وتنازل دي خيا عن نسبة 50% من حقوق صورته لريال مدريد وكان سيدفع للنادي مبلغ 500 مليون يورو في العام وكل عام من عقده في حالة انسحابه من الصفقة.

وأوضحت الوثائق المسربة لعقد دي خيا أن ريال مدريد قد قدم أوراق تسجيل اللاعب إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهو نفس الوقت الذي أكد فيه مانشستر يونايتد أنهم تصرفوا بكل احترافية حيال الصفقة.

الجدير بالذكر أن دي خيا فيما بعد وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام مع فريقه مانشستر يونايتد إلا أن ريال مدريد لازال مهتما بخدمات اللاعب.