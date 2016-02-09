«شكري»يناقش مع جون كيرى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية أجرى جلسة محادثات صباح الثلاثاء 9 فبراير الجاري مع جون كيرى وزير الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حيث تناول اللقاء كافة مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يرتقى والعلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تم التطرق إلى نتائج الحوار الاستراتيجي الأخير بين البلدين، والذى عقد فى القاهرة فى أغسطس الماضى، والبناء عليها ووضع خطط تنفيذية لمتابعتها خلال المرحلة القادمة.

> وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء عكس رغبة جادة وإرادة سياسية بين الطرفين المصرى والأمريكي بالارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيز آليات التعاون والتنسيق، كما تناولت المحادثات اخر مستجدات الازمة السورية فى ضوء تعثر المفاوضات السياسية والجهود والأفكار المقترحة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يسمح بمعالجة الأوضاع الانسانية المتردية فى سوريا، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة وعدد اخر من الدول على هامش مؤتمر ميونخ القادم فى 15 فبراير.

> وحول الاوضاع فى ليبيا، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مشاورات شكرى وجون كيرى تناولت الأوضاع الأمنية المتردية فى ليبيا والجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث اتفق الجانبان على أهمية التحرك العاجل من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وتمكينها من اداء مهامها الرئيسية فى مجال مكافحة الارهاب وتوفير الخدمات الرئيسية للمواطن الليبى.