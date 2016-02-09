«أبو تريكة» مداعبًا «جدو» بعد هدف الأهلي: «يلا علشان هنرش مايه»

قال لاعب النادي الأهلي السابق ، والإنتاج حاليًا “محمد ناجي جدو”عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، « كنت أفضل عمرو جمال أو أنطوي بدلًا من إيفونا خصوصا أنه لسه راجع من الإصابة، على أن يكون له دور في الشوط الثاني».

وحرص محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، على مداعبة زميله السابق محمد ناجي “جدو”، لاعب الإنتاج الحالي، ع حول أحداث مباراة القمة بين الفريق الأحمر ونظيره الزمالك.

فرد أبوتريكة مازحا “خليك في الإنتاج، وركز في فرقتك يا نجم”.

من جانبه، رد جدو “دي فرقتي بردو يا نجم”، قبل أن يختتم النجم المعتزل “طبعا يا نجم. معلش يلا بقى عشان هنروش مايه”، وأردف “جدو” حديثه ” تروش مايه.. أنت لسه بتقلش يا نجم”.