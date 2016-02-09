أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نادى الأسير الفلسطيني: اعقتال 18 مواطنا بينهم سيدة وطفلتان على يد الاحتلال بالضفة

Google+ Print
نادى الأسير الفلسطيني: اعقتال 18 مواطنا بينهم سيدة وطفلتان على يد الاحتلال بالضفة نادى الأسير الفلسطيني: اعقتال 18 مواطنا بينهم سيدة وطفلتان على يد الاحتلال بالضفة

> أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم /الثلاثاء/ 18 مواطنا من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وطفلتان.

وقال النادى فى بيان له إن 7 مواطنين بينهم طفلة جرى اعتقالهم من محافظة الخليل تتراوح اعمارهم بين 13 إلى 31 عاما ، فيما شهدت محافظة رام الله والبيرة اعتقال 5 مواطنين تتراوح اعمارهم بين 23 إلى 32 عاما.

واعتقلت شرطة الاحتلال من محافظة القدس سيدة وفتاة عرفت من بينهما السيدة مرسيل سلايمة (40 عاما)، فيما كانت محافظة طولكرم على موعد مع اعتقال مواطنين اثنين.

وأشار النادى إلى أن مواطنا واحدا اعتقل من محافظة بيت لحم بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال وهو عامر العجورى من مخيم عايدة، كذلك اعتقل مواطن آخر من بلدة طمون قضاء محافظة طوباس وهو محمد حسن بشارات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365