نادى الأسير الفلسطيني: اعقتال 18 مواطنا بينهم سيدة وطفلتان على يد الاحتلال بالضفة

> أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم /الثلاثاء/ 18 مواطنا من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وطفلتان.

وقال النادى فى بيان له إن 7 مواطنين بينهم طفلة جرى اعتقالهم من محافظة الخليل تتراوح اعمارهم بين 13 إلى 31 عاما ، فيما شهدت محافظة رام الله والبيرة اعتقال 5 مواطنين تتراوح اعمارهم بين 23 إلى 32 عاما.

واعتقلت شرطة الاحتلال من محافظة القدس سيدة وفتاة عرفت من بينهما السيدة مرسيل سلايمة (40 عاما)، فيما كانت محافظة طولكرم على موعد مع اعتقال مواطنين اثنين.

وأشار النادى إلى أن مواطنا واحدا اعتقل من محافظة بيت لحم بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال وهو عامر العجورى من مخيم عايدة، كذلك اعتقل مواطن آخر من بلدة طمون قضاء محافظة طوباس وهو محمد حسن بشارات.

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