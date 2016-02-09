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نشرة ONA للفضائيات| هاني شاكر ضيفاً على CBC..إذاعة مونت كارلو تبحث التعاون مع راديو النيل

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هاني شاكر ضيفاً على CBC..إذاعة مونت كارلو تبحث التعاون مع راديو النيل

هاني شاكر ضيفاً على CBC..إذاعة مونت كارلو تبحث التعاون مع راديو النيل

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المطرب الشعبي مصطفى حجاج، والذي اشتهر بعددٍ من الأغاني الشعبية الناجحة، ومنها ” يا بتاع النعناع ، الوجع ، وأنا بتقطع من جوايا “، في حلقةٍ فنية خاصة من برنامج بوضوح، المذاع على فضائية “الحياة”، غدًا الأربعاء.. للمزيد

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج

 

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من مسلسل “أريد رجلًا”، مشيرًا إلى أن الرواية ناجحة ومقروءة، قائلًا:” إحنا حافظنا على روحها، خاصةً أن تحويل الراوية إلى مسلسل بيكون فيه خطورة”.. للمزيد

إياد نصار

إياد نصار

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي الخميس والجمعة القادمين نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر والشاعر الغنائي الشهير أمير طعيمة وزوجته في حلقتين بمناسبة “عيد الحب”.. للمزيد

هاني شاكر وأمير طعيمة

هاني شاكر وأمير طعيمة

 

استقبل ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، سعاد الطيب، مديرة إذاعة مونت كارلو الدولية، صباح اليوم الثلاثاء، والتي تزور القاهرة حالياً.. للمزيد

سعاد الطيب، مديرة مونت كارلو أثناء لقاءها مع مديري المحطات الإذاعية

سعاد الطيب، مديرة مونت كارلو أثناء لقاءها مع مديري المحطات الإذاعية

 

 

 

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أونا

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