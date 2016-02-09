أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف يناقش طرح أملاك الدولة للمستثمرين للاستفادة منها فى المشروعات

Google+ Print
محافظ بنى سويف يناقش طرح أملاك الدولة للمستثمرين للاستفادة منها فى المشروعات محافظ بنى سويف يناقش طرح أملاك الدولة للمستثمرين للاستفادة منها فى المشروعات
استعرض محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب سبل الاستفادة من أراضى أملاك الدولة داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية خارج الحيز العمرانى شرق النيل لوضع تصور لها لتحديد المجالات الصناعية، والسكنية، والسياحية والتعليمية ليتم طرحها على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بالديوان العام شرق النيل فى حضور الدكتور أحمد فهيم والدكتور هشام عمرو بهجت اساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة ومديرى عموم الأملاك والتخطيط العمرانى والاستثمار بالمحافظة لبحث آليات وتكوين رؤية تفصيلية وإعداد تصور مبدئى للاستخدام الأمثل لأراضى أملاك الدولة المتاحة.

كما تم استعراض الامكانيات التي تمتلكها المحافظة ومقومات النهوض بالقطاعات التنموية والسياحية والأثرية فى مقدمتها منطقة واحة هرم ميدوم ومتحف بنى سويف ومحمية كهف سنور والتى يمكن أن تخلق فرص العمل للشباب مع النهوض بالقطاعات الخدمية التى تهم المواطن فى حياته اليومية من خلال تنفيذ بعض المقترحات والتصورات لتنمية تلك المناطق سياحياً لوضع بنى سويف على الخريطة السياحية المحلية والدولية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365