محافظ بنى سويف يناقش طرح أملاك الدولة للمستثمرين للاستفادة منها فى المشروعات

استعرض محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب سبل الاستفادة من أراضى أملاك الدولة داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية خارج الحيز العمرانى شرق النيل لوضع تصور لها لتحديد المجالات الصناعية، والسكنية، والسياحية والتعليمية ليتم طرحها على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بالديوان العام شرق النيل فى حضور الدكتور أحمد فهيم والدكتور هشام عمرو بهجت اساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة ومديرى عموم الأملاك والتخطيط العمرانى والاستثمار بالمحافظة لبحث آليات وتكوين رؤية تفصيلية وإعداد تصور مبدئى للاستخدام الأمثل لأراضى أملاك الدولة المتاحة.

كما تم استعراض الامكانيات التي تمتلكها المحافظة ومقومات النهوض بالقطاعات التنموية والسياحية والأثرية فى مقدمتها منطقة واحة هرم ميدوم ومتحف بنى سويف ومحمية كهف سنور والتى يمكن أن تخلق فرص العمل للشباب مع النهوض بالقطاعات الخدمية التى تهم المواطن فى حياته اليومية من خلال تنفيذ بعض المقترحات والتصورات لتنمية تلك المناطق سياحياً لوضع بنى سويف على الخريطة السياحية المحلية والدولية .