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«R E D» توقع عقد تنفيذ خط سكة حديد لاجوس مع الحكومة النيجيرية

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«R E D» توقع عقد تنفيذ خط سكة حديد لاجوس مع الحكومة النيجيرية «R E D» توقع عقد تنفيذ خط سكة حديد لاجوس مع الحكومة النيجيرية

أرشيفية

وقعت النيجيرية من خلال مكتبها الاستشارى عقد تنفيذ خط سكة حديد لاجوس مع شركة “R E D” انترناشونال ليمتيد جروب.

وقال الدكتور عصام قرطام رئيس مجلس إدارة A M انترناشونال ورئيس R E D انترناشونال نيجيريا – غرب افريقيا، ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكى ل ٧ خطوط بطول 246 كم، مشيرا إلى أن الدراسة المشروع تمت من خلال مجموعة شركات من بريطانيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
> وأضاف الدكتور قرطام ان الحكومة النيجيرية تسعى من خلال خطة استراتيجية إلى تطوير وتحسين المرافق والخدمات وتطوير انظمة النقل، موضحا ان المشروع يأتى فى إطار نظام المشاركة بين القطاعيين العام والخاص متمثلا فى الحكومة النيجيرية من خلال مكتبها الاستشارى وشركة “R E D” انترناشونال ليمتد كقطاع خاص.

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