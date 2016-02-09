أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. الحكم على أنس الفقي في الكسب غير المشروع

Google+ Print
غدًا.. الحكم على أنس الفقي في الكسب غير المشروع غدًا.. الحكم على أنس الفقي في الكسب غير المشروع

9 فبراير 2016 | 7:52 مساءً

أنس الفقي

تصدر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، حكمها على وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.
> كانت محكمة النقض قد قضت، في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونًا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.
> وأحالت النيابة العامة أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.

2016-02-09

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا