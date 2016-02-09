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غدًا.. محاكمة 104 متهم في أحداث «بولاق أبو العلا»

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غدًا.. محاكمة 104 متهم في أحداث «بولاق أبو العلا» غدًا.. محاكمة 104 متهم في أحداث «بولاق أبو العلا»

أرشيفية

تنظر غدا الاربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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