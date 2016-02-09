ضبط 730 سيارة ملاكى تحمل ركابا بالأجر فى دمنهور بالبحيرة

تمكن قبل قليل ضباط إدارة مباحث المرور بالبحيرة، برئاسة اللواء هانى خير مدير المرور، من ضبط 730 سيارة ملاكى تحمل ركابا بالأجر، وضبط سيارتين مبلغ بسرقتيهما، وذلك خلال حملة مكبرة بمدينة دمنهور بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وبرئاسة الرائد أمير السعدنى، رئيس المباحث وبمعاونة النقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

ومن جانبه أكد الرائد أمير السعدنى رئيس مباحث مرور البحيرة أن معظم السيارات الملاكى التى ضبطها غير صالحة فنيا، وأضاف رئيس مباحث مرور البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون يوجب إيقاف السيارة الملاكى لمدة شهر ويتم إلغاء كافة التراخيص.

وشدد السعدنى على هذه نجاح الحملة المرورية على مدينة دمنهور والتى استمرت قرابة الأسبوعين بشكل متواصل، لافتا أنها لاقت استحسان المواطنين وسائقى التاكسى العداد الذين كانوا يعانون من هذه السيارات.