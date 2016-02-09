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رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في قمة دبي للحكومات

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رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في قمة دبي للحكومات رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في قمة دبي للحكومات

شريف إسماعيل

وصل مطار القاهرة الدولي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قادما من دبي بعد مشاركته فى القمة العالمية الرابعة التى انطلقت بدبى بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك تحت شعار ” استشراف حكومات المستقبل”.

 

شارك رئيس الوزراء فى فعاليات المؤتمر على مدى اليومين وألقى كلمة فى الجلسة الحوارية التى خصصت اليوم عن المستقبل، أكد فيها أن مصر آمنة وأن أعدت برنامجا طموحا يتعامل مع التحديات التى تواجهها مصر وأنه سيتم طرح هذا البرنامج على البرلمان خلال الأيام المقبلة .

 

وأجرى رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات على هامش المؤتمر تناولت علاقات مصر الخارجية والمشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها .

 

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