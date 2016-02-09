مصر للطيران تستضيف 38 سفيراً أفريقيا بمصر لتفقد إمكانيات الشركة

استضافت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء 38 سفيراً وممثلاً للدول الأفريقية بجمهورية مصر العربية، حيث كان في استقبالهم شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والسفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بمقر الشركة بالقاهرة وذلك للقيام بجولة ميدانية داخل مصر للطيران للتعرف علي إمكانيات الشركة الوطنية وخبراتها في مجال صناعة النقل الجوي وما تقوم به من خدمات يمكن الاستفادة منها في دول القارة السمراء.

جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته الشركة مساء اليوم، وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الشركة الوطنية في تعزيز سبل التعاون و امكانية تقديم خدماتها لشركات الطيران في دول القارة السمراء.اعرب شريف فتحي رئيس الشركة عن سعادته بزيارة السفراء الأفارقة للشركة، حيث صرح قائلاً ” إن هذه الزيارة لمصر للطيران تأتي تتويجا للجهود المبذولة في تقوية وتوثيق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وذلك من خلال القيام بالعديد من المبادرات وتفعيل العديد من المشاريع التي تخدم المصالح المشتركة في كافة المجالات خاصة في مجال النقل الجوي بما يدعم السوق المصري والسوق الأفريقي.”

وأضاف فتحى: “أنه وفقاً لاستراتيجية الشركة، فإننا نسعى إلى توطيد علاقاتنا مع شركات الطيران الأفريقية وتقديم الدعم الكامل لهم خاصة وأن لدى مصر للطيران خبرات عريقة وامكانيات كبيرة في مجالات التدريب والصيانة وخدمات الطيران الأخرى بمختلف أنواعها.

ومن ناحية أخرى، أشاد السفراء الأفارقة بهذه الزيارة وما شاهدوه من امكانيات وخدمات تقوم بها الشركة الوطنية لخدمة عملائها حول العالم، وأعربوا عن سعادتهم لتواجدهم في أحد الكيانات الاقتصادية الكبري والعريقة التي تزخر بها جمهورية مصر العربية.كما حرص “مالونجا رافائيل “سفير جمهورية الكونغو برازافيل بمصر وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة على توجيه كلمة شكر بالإنابة عن نفسه وعن زملائه، حيث صرح قائلاً: “أود أن أعرب عن سعادتى وأعجابي الشديد بما شاهدته اليوم على أرض الواقع حول صناعة الطيران المدني والذي تجسد لنا بوضوح من خلال هذه الزيارة التي قمنا بها في شركة مصر للطيران وشركاتها التابعة. فقد كانت معرفتنا بصناعة النقل الجوي لا تتعدى كوننا مسافرين على متن الطائرة يقودها طيار وتقوم الضيافة بتقديم الخدمة اللازمة لنا، ولكننا اليوم ومن خلال هذه الزيارة تمكنا من الحصول على قدر كبير من المعلومات التي لم نكن على دراية بها من قبل.”

وقد دعا رافائيل الدول الأفريقية بالإستعانة بخدمات مصر للطيران في مجالات التدريب والصيانة وغيرها والتي تتمتع بأعلى مستوى من المهنية والحرفية في تقديم خدماتها و بتكلفة أقل من غيرها من الشركات العالمية الأخرى كما أكد أنه ينبغى على مصرللطيران أن تتوسع أكثر في القارة الأفريقية وتدرس بعناية احتياجات السوق الأفريقي حتى تتمكن من تقديم خدماتها وفقا لمتطلبات هذا السوق. وفي نهاية كلمته وعد بأن هذه الزياره ستثمر عن مزيد من التعاون بين مصر للطيران ونظيراتها في القارة الأفريقية.وقد بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي عن مصر للطيران وشركاتها التابعة، ثم جولة داخل متحف مصر للطيران بمقر المبني الإداري بالشركة للتعرف عن قرب على تاريخ إنشاء الشركة والذي يرجع إلى عام 1932 وكذلك رؤية محتويات المتحف الزاخرة بعملات معدنية وطوابع تذكارية وبعض من نماذج الطائرات التي كانت تشغلها الشركة منذ نشأتها وحتي الآن والتي تشهد على تاريخ الشركة العريق، ثم توجه السادة السفراء برفقة شريف فتحي رئيس الشركة والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة إلي مقر شركة الصيانة والأعمال الفنية حيث كان في إستقبالهم المهندس ابو طالب توفيق رئيس شركة الصيانة وبدأت الجولة بزيارة مجمع تعمير المحركات وداخل ورشة عمرات المحركات والـTest Bed ، ثم تبعها جولة داخل مجمع المخازن وهنجر 8000 .

وانتقل الوفد لزيارة مركز تدريب مصر للطيران وكان في إستقبالهم الطيار محمد منار رئيس المركز لمشاهدة مدي إمكانية المركز في تدريب العاملين في مجال الطيران خاصة تدريب الطيارين علي أجهزة المحاكاة الأرضية “سيميليتور” وأيضا تدريب الضيافة وموقع تدريب الإخلاء في حالات الطوارئ.و انتهت الجولة بزيارة مبنى شركة مصر للخدمات الجوية حيث كان فى استقبالهم الاستاذ مجدى علوان رئيس الشركة وأصطحبهم في جولة تعريفية بالشركة للإطلاع على أنشطاتها، وحرص الوفد على إلتقاط صور تذكارية في مواقع مختلفة بالشركة ومنشآتها.جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى 17 وجهه إفريقية بإجمالي 102 رحلة أسبوعية.