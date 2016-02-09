Jennifer Aniston تكشف السرّ الحقيقي لعلاج التجاعيد

بعد أن تحوّلت جينيفر أنيستون Jennifer Aniston إلى مثال يُحتذى به في قصّات الشعر وابتكارات التسريحات، ها هي الآن في هذه السنّ تُعتبر من أهمّ النجمات اللواتي يُدركن كيفية التخلّص من التجاعيد والحفاظ على وجه مشرق بشكل طبيعي.

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ما هو السرّ الحقيقي خلف بشرة جينيفر المشدودة؟

تشدّد جينيفر أنيستون Jennifer Aniston على أهمية شرب الماء يومياً. وعلى الرغم من أنّ نصيحتها معروفة لدى أغلب النساء، فإن الكثيرات منهن لا يلتزمن بها لأسباب مختلفة. لكن أنيستون تؤكد أنها تحرص على شرب ليترين (2) من المياه يومياً، على أقلّ تقدير، لأنها تعتبر ترطيب البشرة من الأساسيات الجمالية للتخفيف من ظهور التجاعيد.

نصيحة: احرصي على أن تكون عبوّة المياه رفيقك الدائم ومستحضراً أساسياً في حقيبتك الجمالية.

من أسرار أنيستون أنها تخضع لجلسات سونا مرتين في الأسبوع، لما لهذه الجلسات من قدرة على تجديد الخلايا وإزالة السموم وتحقيق الاسترخاء. وتنصح أنيستون كلّ سيدة بألا تهمل فترة النوم، وتدعوها إلى الاسترخاء قدر الإمكان لتأمين الراحة اللازمة لخلايا البشرة.

روتين العناية بالبشرة

تعمد جينيفر أنيستون Jennifer Aniston إلى غسل وجهها جيداً، قبل أن تضع كريم الترطيب " بوسيتيفلي رادينت دايلي موستورايسر" Positively Radiant Daily Moisturizer من أفينو Aveeno. وتؤكد أنيستون أنّ أشعة الشمس تزيد من تعب البشرة، ومن ظهور التجاعيد ؛ لذلك لا بدّ من استخدام الكريم الواقي من الشمس صيفاً وشتاءً.

نصيحة: لا تكتفي بترطيب وجهك فحسب، بل ضعي كريم ترطيب على كل جسمك يومياً، لا سيما بعد الاستحمام، ولا تنسي أهمية استخدام بلسم لترطيب الشفاه.

وبعد كلّ هذه الخطوات التجميلية التي تعتمدها أنيستون يومياً، تصرّح بسرّ جماليّ خاص بها، هو السبب في الحفاظ على شباب بشرتها، وتقول إنها تضع كريم الفازلين حول عينيها، ما يساعد على ترطيب الرموش والجلد المحيط بمنطقة العينين اللتين تعتبران أكثر عرضة للتجعيد.

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