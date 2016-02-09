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أفضل الخلطات الطبيعة للتخلص من جفاف فروة الرأس

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الثلاثاء 09-02-2016 19:21

يتأثر الشعر كالبشرة تمامًا في فصل الشتاء الجافّ، ما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، ثم ينتقل التأثير إلى الشعر نفسه، فتتغيّر طبيعته. لذلك، عليك الحرص على ترطيب فروة رأسك باستمرار، بواسطة استخدام الموادّ الطبيعية المتاحة لديك في المنزل حتى تحافظي على شعر صحيّ وأنيق في هذه أيام السنة القاسية.
إليك بعض النصائح الفعّالة من "سيدتي نت" للتخلص من جفاف فروة الرأس في أيام الشتاء.

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•زيت جوز الهند:
إنّ من أفضل الزيوت البارعة في علاج جفاف فروة الرأس زيت جوز الهند؛ فهو يعمل على تغذية الشعر وتقليل تجاعيده ليتركه مرنًا وسلسًا عند التصفيف، وأنيقًا وصحيًّا في مظهره. وكلّ ما عليك فعله للاستفادة من هذا الزيت الفريد هو تدليك فروة الرأس بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، بعد غسل شعرك بالشامبو، ثم تركه من خمس إلى عشر دقائق، قبل غسل الشعر بالماء البارد. يساعد هذا الأمر على الجمع بين غلق مسامّ فروة الرأس وحبس الرطوبة داخل الشعر، بالإضافة إلى محاربة التجاعيد كذلك.

•خلّ التفاح
يعتبر خلّ التفاح من العلاجات الفعّالة في إزالة تراكم منتجات العناية بالشعر من فروة الرأس؛ ولذلك يعدّ المكوّن الأول لإعادة تألّق الشعر واستقامته. ويزيل الخلّ كافة الأوساخ والسموم المتراكمة على فروة الرأس، من التي تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر.
كل ما عليك فعله هو تدليك فروة رأسك بملعقتين من خلّ التفاح، ثمّ تمشيط شعرك وتركه لمدة خمس دقائق، ثمّ غسل شعرك بالشامبو الخاصّ بك كالمعتاد؛ ولا تنسي استخدام بلسم عميق لترطيب فروة رأسك بعد الانتهاء.

 

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