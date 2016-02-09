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جنايات سوهاج تقضى بحبس صيدلى عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لبيعه أقراص ترامادول

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جنايات سوهاج تقضى بحبس صيدلى عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لبيعه أقراص ترامادول جنايات سوهاج تقضى بحبس صيدلى عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لبيعه أقراص ترامادول

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم صيدلى بالسجن سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه ببيع الأقراص المخدرة داخل الصيدلية الخاصة به بدائرة مركز المنشاة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت المعلومات لضباط مباحث المركز، تفيد بقيام الصيدلى ببيع الأقراص المخدرة داخل الصيدلية الخاصة به لراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم مداهمة الصيدلية وضبط 130 قرصا من الأقراص المخدرة “ترامادول”، وتمت احالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

 

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