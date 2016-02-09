أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ديلى ميل: 60 إرهابيا تسللوا لتفجير 5 عواصم أوروبية منها لندن وبرلين

Google+ Print
ديلى ميل: 60 إرهابيا تسللوا لتفجير 5 عواصم أوروبية منها لندن وبرلين ديلى ميل: 60 إرهابيا تسللوا لتفجير 5 عواصم أوروبية منها لندن وبرلين
أكدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن هناك 60 إرهابيا من تنظيم داعش، تسللوا إلى عواصم 5 دول أوربية، قبيل القيام بهجمات باريس، بهدف عمل تفجيرات فى هذه العواصم.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن وكالات الاستخبارات المركزية فى كل من لندن وبرلين وباريس وبروكسل وروما، تلقت تحذيات بشأن احتمالية تنفيذ داعش عمليات إرهابية كبيرة فيها، حيث تخطط الجماعة للقيام بهجمات أسوأ من تلك التى تمت فى شهر نوفمبر الماضى فى باريس، ونتج عن إصابة ووفاة أكثر من 130 شخصا.

وأضافت الصحيفة موضحة، أن عشرات الدواعش، تسللوا إلى أوروبا قبل ضربات باريس مباشرة، حث جاءوا إلى أوروبا بين جموع اللاجئين.

وأكدت التقارير حسب الصحيفة البريطانية، أن 60 داعشياً على الأقل وضعوا خطة تهدف إلى القضاء على أهم 5 عواصم فى أوروبا وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

ولم توضح الصحيفة إذا ما كان التسلل قبل أو بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها باريس فى 13 نوفمبر 2015، كما لم تذكر مصير هؤلاء الإرهابيين، وإذا ما كانت الأجهزة الأمنية فى هذه الدول قبضت عليهم أو لا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365