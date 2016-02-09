ديلى ميل: 60 إرهابيا تسللوا لتفجير 5 عواصم أوروبية منها لندن وبرلين

أكدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن هناك 60 إرهابيا من تنظيم داعش، تسللوا إلى عواصم 5 دول أوربية، قبيل القيام بهجمات باريس، بهدف عمل تفجيرات فى هذه العواصم.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن وكالات الاستخبارات المركزية فى كل من لندن وبرلين وباريس وبروكسل وروما، تلقت تحذيات بشأن احتمالية تنفيذ داعش عمليات إرهابية كبيرة فيها، حيث تخطط الجماعة للقيام بهجمات أسوأ من تلك التى تمت فى شهر نوفمبر الماضى فى باريس، ونتج عن إصابة ووفاة أكثر من 130 شخصا.

وأضافت الصحيفة موضحة، أن عشرات الدواعش، تسللوا إلى أوروبا قبل ضربات باريس مباشرة، حث جاءوا إلى أوروبا بين جموع اللاجئين.

وأكدت التقارير حسب الصحيفة البريطانية، أن 60 داعشياً على الأقل وضعوا خطة تهدف إلى القضاء على أهم 5 عواصم فى أوروبا وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

ولم توضح الصحيفة إذا ما كان التسلل قبل أو بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها باريس فى 13 نوفمبر 2015، كما لم تذكر مصير هؤلاء الإرهابيين، وإذا ما كانت الأجهزة الأمنية فى هذه الدول قبضت عليهم أو لا.



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