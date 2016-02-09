في_القمة - قرار غاضب من مرتضى بعد واقعة رش المياة.. ' الإقالة '

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالة عبد الله الصاوي عامل غرف خلع الملابس والذي "رش المياة" قبل دخول لاعبي الفريق الأبيض إلى ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي.

الأهلي يواجه الزمالك في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ومع وصول حافلة الزمالك إلى ملعب المباراة، ظهر عبد الله الصاوي ليقوم "برش المياة" على الممر المؤدي إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل ملعب برج العرب.

ومش ظهور المشهد على شاشات التليفزيون قرر مرتضى منصور غاضبا فصل عامل غرف الملابس.

وأكد رئيس نادي الزمالك ردا على الواقعة: "نحن لسنا نادي سحر وشعوذة".