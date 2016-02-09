في_القمة – صالح جمعة بديلا.. واستبعاد السولية

استبعد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق من قائمة المباراة التي سوف تواجه الزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك بملعب برج العرب يوم الثلاثاء في قمة الكرة المصرية لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وكان زيزو قد أعلن في وقت سابق عن قائمة الأهلي التي ضمت 19 لاعبا على أن يتم استبعاد لاعبا منها قبل المباراة.

وانضم السولية للأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي قادما من الشعب الإماراتي ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

وبذلك ينضم السولية لباقي المستبعدين وهم مسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي.

أما مقاعد بدلاء الأهلي يجلس عليها كل من حسين السيد، عمرو جمال، أحمد عادل عبد المنعم، سعد سمير، صالح جمعة، جون أنطوي، ومحمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- رامي ربيعة- أحمد حجازي- صبري رحيل

في الوسط: حسام غالي- حسام عاشور- عبد الله السعيد- رمضان صبحي- مؤمن زكريا

في الهجوم: ماليك إيفونا