في_القمة – جدو: كنت أتمنى مشاركة عمرو جمال أو أنطوي.. و أبو تريكة يرد

أكد محمد ناجي "جدو" لاعب النادي الأهلي السابق والاتناج الحربي الحالي أنه كان يتمنى مشاركة عمرو جمال أو جون أنطوي بشكل أساسي في لقاء الزمالك بدلا من ماليك إيفونا.

ويلتقي الأهلي والزمالك بملعب برج العرب يوم الثلاثاء في قمة الكرة المصرية لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

ويلعب إيفونا أساسيا في تشكيل الأهلي على الرغم من عودته من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للأهلي.

وكتب جدو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:" كنت أفضل عمرو جمال أو أنطوي مكان إيفونا خصوصا أنه لسة راجع من إصابة على أن يكون له دور فى الشوط التانى #الدوري_يا_أهلي"

ليرد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ونجمه السابق عليه مازحا:"خليك في الانتاج وركز في فرقتك يا نجم".