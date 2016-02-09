صور | لأول مرة.. ميناء دمياط يستقبل السفينة Subsea 7

وصلت إلى ميناء دمياط السفينة Subsea 7 الإنجليزية الجنسية والتي ترفع علم جزر الباهاما، والمتخصصة في إنزال وتركيب ومد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية والتي تعمل في مشاريع المياه العميقة والعميقة جدا.

> صرح بذلك اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء مضيفا أن السفينة وصلت وتراكت على رصيف 14 بغرض شحن كمية من مواسير نقل المواد البترولية لتركيبها على خطوط النقل ما بين آبار البترول ” تورت وحابي ” الواقعة على مسافة نحو 40 كم شمال رأس البر بطول 8 كم وبقطر 10 و20 بوصة لنقل البترول والغاز في قاع البحر. لتوصيلها إلى الخطوط الرئيسية للغاز التابعة لوزارة البترول ببورسعيد.

> مضيفا أن الميناء يستقبل هذا النوع من السفن لأول مرة وبهذا الحجم وبهذه التجهيزات حيث أن السفينة مزودة بمهبط للطائرات الهليكوبتر وتعمل بنظام DP3 الذي يمكنها من المناورة في أقل من نصف متر، كما أنها مزودة بأوناش حمولة 5000 طن وهي مجهزة لإقامة طاقم يبلغ عدده 399 فردا ويبلغ طولها 182 م وعرضها 46 م.

> وقد تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات التابعة للميناء لمتابعة عمليات الشحن والتأكد من تقديم أفضل خدمة ممكنة للسفينة.

> جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تتردد السفينة على الميناء لنقل شحنات أخرى من المواسير.